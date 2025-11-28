В Петрозаводске троллейбус столкнулся с легковым автомобилем на улице Луначарского

На улице Луначарского в Петрозаводске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса, следовавшего по маршруту №1. Столкновение произошло с легковым автомобилем.
По информации ПМУП «Городской транспорт», инцидент случился сегодня днем. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Администрация транспортного предприятия приносит извинения пассажирам за возможные задержки в движении на маршруте № 1.
Участников дорожного движения призывают соблюдать правила и проявлять повышенную внимательность на дорогах.
