В Петрозаводске троллейбусы изменят маршруты из-за ремонта дороги

На следующей неделе в столице Карелии изменятся маршруты троллейбусов № 3 и № 5.

Троллейбусы № 3 и № 5 изменят маршруты со 2 по 5 августа, сообщили в администрации города. Временные неудобства связаны с ремонтом дороги на Заводской улице. Работы проводит АО «АБЗ-Дорстрой» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Со вторника по пятницу троллейбусы № 3 и № 5 будут доезжать от конечных остановок «Кемская ул.» и «Лыжная ул.» соответственно до площади Шуйское Кольцо, разворачиваться на ней и следовать в обратном направлении. Кроме того, на указанный срок будут отменены рейсы троллейбусов № 8, которые выходят на улицы в часы пик. Освободившиеся машины будут направлены на другие маршруты.

Полностью схемы движения электротранспорта будут выглядеть следующим образом:

Троллейбус № 3:

к/ст «Кемская» – «Кемская ул.» – «Судостроительная ул.» – «Ключевая ул.» – «ул. Онежской Флотилии» – «ул. Ригачина» – «ул. Чернышевского» – «ул. Луначарского» – «пр. Александра Невского» – «Комсомольский пр.» – «Красноармейская ул.» – «площадь Гагарина» – «пр. Ленина» – «ул. Антикайнена» – «Первомайский пр.» – «Шуйское кольцо» (разворот) – «Первомайский пр.» – «ул. Антикайнена» – «пр. Ленина» – «пл Гагарина» – «Красномармейская ул.» – «Комсомольский пр.» – «пр. Александра Невского» – «ул. Луначарского» – ул. Радищева» – ул. Ригачина» – «ул. Онежской Флотилии» – «Ключевая ул.» – «Судостроительная ул» – к/ст «Кемская»;

Троллейбус № 5:

к/ст «Лыжная» – «Лыжная ул.» –«ул. Ровио» – «Комсомольский пр.» – «Красноармейская ул.» – «площадь Гагарина» – «пр. Ленина» – «ул. Антикайнена» – «Первомайский пр.» – «Шуйское кольцо» (разворот) – «Первомайский пр.» – «Московская ул.» – наб. Варкауса – «ул. Кирова» – «пр. Ленина» – «пл Гагарина» – «Красномармейская ул.» – «Комсомольский пр.» – «ул. Ровио» – «Лыжная ул.» – к/ст «Лыжная».

Ранее Минтранс объявил, когда новые троллейбусы выйдут на маршруты в Петрозаводске.