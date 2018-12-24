В Петрозаводске у бабушки-вахтера украли планшет

Вахтер общежития лишилась планшета, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска с заявлением о краже обратилась 62-летняя горожанка. Она сообщила, что работает вахтером в общежитии и после окончания смены оставила планшет на работе, а на следующий день не обнаружила его на месте.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 34-летнего ранее судимого жителя карельской столицы. Его родственница работает в этом общежитии, поэтому он часто там бывает. По версии полицейских, в один из своих визитов он похитил планшет, а затем сбыл его за 900 рублей.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.