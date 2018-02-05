В Петрозаводске у мужчины за долги арестовали Lexus

В карельской столице приставы арестовали Lexus у мужчины, который задолжал крупную сумму по налогам.

Как рассказали в карельском управлении Службы судебных приставов, в отделе по работе с физическими лицами Петрозаводска на исполнении находились документы о взыскании "задолженности по налогам в крупном размере" с гражданина Т.

Приставы выяснили, что должнику принадлежит автомобиль Lexus. Однако долгое время местонахождение иномарки оставалось неизвестным. В розыск пришлось объявлять и самого автовладельца.

"Проведенными розыскными мероприятиями автомобиль был обнаружен, должник препровожден к судебному приставу-исполнителю. Автомобиль незамедлительно был подвергнут описи и аресту, изъят у должника в целях дальнейшего обращения взыскания и реализации", - рассказали в УФССП.

Чтобы не лишиться иномарки навсегда, мужчина в течение нескольких дней полностью погасил долги, заключили в ведомстве.