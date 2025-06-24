В Петрозаводске у торгового центра в ДТП пострадал водитель

Водители не поделили дорогу на парковке.
4 июля в Петрозаводске днем на парковке у торгового центра «Lotos Plaza» столкнулись два автомобиля. Как рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска, 23-летний водитель Ford не уступил дорогу 45-летнему водителю Chevrolet Niva.
По предварительным данным водитель Chevrolet имел преимущество. В результате столкновения травмирован 23-летний водитель. Обстоятельства устанавливаются, проводится проверка.
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