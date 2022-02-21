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В Петрозаводске у Вечного огня почтили память погибших воинов (ФОТО)

Новости. Общество
13:44, 23 Февраля 2022
фото: правительство Карелии

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В столице Карелии прошла торжественная церемония, посвященная Дню защитника Отечества.

Сегодня у мемориала «Вечный огонь» состоялась церемония возложения цветов, рассказали в правительстве республики.

«23 февраля поистине всенародный праздник, потому что все мы в сердце носим слова: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». В каждой семье есть своя история, есть отцы, деды, прадеды, которые с честью вынесли долг защиты Отечества на полях сражений. Для Карелии, как приграничного региона, День защитника Отечества имеет особое значение. Здесь проходили тяжелейшие кровопролитные бои Великой Отечественной войны, и до сих пор наши поисковики находят останки героев. В прошлом году более 800 бойцов и командиров Красной Армии были преданы земле с воинскими почестями. Сегодня мы чтим и тех, кто продолжает традиции отцов и дедов, кто несет нелегкую службу, в том числе на дальних рубежах, обеспечивая мирное небо над нашей Родиной!» - сказал на церемонии глава Карелии Артур Парфенчиков.

Память павших защитников Отечества собравшиеся на мероприятии почтили минутой молчания.

Напомним, сегодня в Петрозаводске прогремит салют.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Teaтральный критик
2022-02-23 13:51:01
Фрау " лишь бы против " традиционно игнорировала данное мероприятие.
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