В Петрозаводске убирают снег круглосуточно

Подрядчик выходит на ночные дежурства и работает в усиленном режиме.
В Петрозаводске снова пошел снег, а ночью, по прогнозам, осадки усилятся.
Кондопожское ДРСУ работает в усиленном режиме и особое внимание уделяет уборке проезжей части и остановочных комплексов для удобства горожан.
«Кондопожское ДРСУ увеличивает количество техники на ночное дежурство, корректирует планы работы под погоду», - сказала мэр города Инна Колыхматова.
По вопросам уборки задать вопросы можно подрядчику в паблике Кондопожского ДРСУ.
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