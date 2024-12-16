В Петрозаводске убирают снег круглосуточно

Подрядчик выходит на ночные дежурства и работает в усиленном режиме.

В Петрозаводске снова пошел снег, а ночью, по прогнозам, осадки усилятся.

Кондопожское ДРСУ работает в усиленном режиме и особое внимание уделяет уборке проезжей части и остановочных комплексов для удобства горожан.

«Кондопожское ДРСУ увеличивает количество техники на ночное дежурство, корректирует планы работы под погоду», - сказала мэр города Инна Колыхматова.

По вопросам уборки задать вопросы можно подрядчику в паблике Кондопожского ДРСУ.