В Петрозаводске уборщица телестанции получила тяжелую травму, упав с высоты

Государственная инспекция труда в Карелии установила причины тяжелого несчастного случая, происшедшего с работницей ООО Телестанция «НКМ».

Инцидент произошел 30 июня, когда уборщица Телестанции «НКМ» в здании на улице Лыжная проводила уборку стекол дверей с наружной и внутренней стороны. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Карелии.

Женщина решила привести в порядок стекла выше дверей и для этого она решила лестницей-стремянкой. Уборщица приставила ее к стене, не убедившись в безопасности конструкции, и поднялась по ней. В это время никак не зафиксированная нижняя часть лестницы заскользила по кафельному полу, и работница упала. В результате женщина получила тяжелую травму.

Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности, уточнили в Госинспекции труда в Карелии.

Ранее сообщалось, рабочий упал с высоты на заводе в Петрозаводске.