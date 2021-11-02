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В Петрозаводске убрали еще несколько свалок у контейнерных площадок

Новости. Общество
18:20, 02 Ноября 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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Подрядчики продолжают вывозить мусор с несанкционированных свалок, образующихся вблизи городских контейнерных площадок.

Как рассказали в администрации города, за последние дни подрядчики —  ПМУП «Автоспецтранс», ООО «Экосервис» и ООО «АктивПро» — вывезли мусор и порубочные остатки с контейнерных площадок на Голиковке, Перевалке, в Железнодорожном, Октябрьском и Первомайском районах. Работы провели на улицах Владимирской, Московской, Мурманской, Лизы Чайкиной, Фрунзе, Профсоюзов, на проспекте Александра Невского и других. Помимо этого, подрядчик ИП Осипов И.В. продолжает расчистку территорий, прилегающих к городским контейнерным площадкам, от разнесённого вокруг мусора.

Власти Петрозаводска призывают местных жителей ответственно относиться к чистоте города. Выбрасывать твердые коммунальные отходы можно только в предназначенные для этого контейнеры. Складировать на улице старые шины, порубочные остатки, строительный и другой мусор, требующий специальной утилизации, запрещено.

В мэрии напомнили, автопокрышки у физических лиц принимают по адресу: Вытегорское шоссе, д. 82 (проходная у проезда Тидена). Пункт приема работает без выходных с 9.00 до 17.00. Один человек может сдать в муниципальное предприятие бесплатно до четырёх шин. Справки по телефону 57-18-89.

Ранее сообщалось, свалка мусора растет в центре Петрозаводска.

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