В Петрозаводске учащихся и студентов научат танцевать вальс

Мастер-класс по вальсу для учащихся и студентов Петрозаводска состоится в столице Карелии.

10 июня в 16:00 на площади Кирова состоится первый открытый мастер-класс по вальсу для учащихся и студентов Петрозаводска. Об этом сообщает управление культуры администрации карельской столицы.

Мастер-класс будут проводить преподаватели и специалисты в области народного, бального и современного танца.

25 июня все желающие участвовать в танцевальном флешмобе на праздновании Дня города получат эксклюзивный браслет и возможность присоединиться к театрализованному представлению в момент прибытия к набережной Онежского озера бригантины с алыми парусами, говорится в сообщении организаторов.