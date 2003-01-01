В Петрозаводске участились случаи мошенничества с курьерами

В карельской столице зафиксирована новая волна мошенничеств по старой схеме.
Две пожилые жительницы города стали жертвами аферистов и потеряли в общей сложности более 1,2 миллиона рублей. В МВД рассказали детали.
73-летняя женщина лишилась 700 тысяч рублей, а 89-летняя пенсионерка — 504 тысяч рублей. Часть суммы была в иностранной валюте.
Мошенники действовали по отработанной схеме. Сначала они звонили пенсионеркам под видом сотрудников компаний связи и выманивали коды доступа. Затем звонили якобы из силовых ведомств и убеждали, что женщины причастны к финансированию незаконной деятельности.
— Для «решения проблемы» аферисты заставляли пенсионерок собирать все денежные средства и передавать их через курьеров. Женщин убедили убрать накопления в пакеты и передать на улице друг другу, сообщая «пароли». Последняя обманутая пенсионерка из всей цепочки передач отдала сразу несколько пакетов незнакомому молодому человеку на улице, — рассказали в МВД.
По факту мошенничества возбуждены уголовные дела. Полиция устанавливает точное количество жертв и причастных к преступлениям лиц.
