В Петрозаводске участковый спас пенсионера, которого чуть не убило током

Майор полиции вовремя пришел помощь 69-летнему петрозаводчанину, получившему удар током.

Как рассказали в МВД Карелии, в минувший понедельник, 28 марта, участковый, майор полиции Андрей Гайлюнас приехал к 69-летнему жителю Петрозаводска для проверки условий хранения зарегистрированного огнестрельного оружия. Хозяин увидел участкового в окно и жестом пригласил его войти, однако полицейского никто не встретил и на зов не откликнулся. Тогда он зашел в дом и в одной из комнат увидел пенсионера. Тот находился в судорожном припадке, а в руках у него были оголенные провода.

Полицейский быстро сориентировался в обстановке и отключил подачу электричества. После вызова «скорой» оказал пострадавшему первую помощь и доложил о случившемся в дежурную часть. Пенсионер пришел в сознание еще до приезда врачей. Они, в свою очередь, констатировали, что полицейский подоспел вовремя, действовал грамотно и оперативно, в результате чего не только спас жизнь, но и минимизировал последствия от электрического удара. От госпитализации пострадавший отказался.

Позже пенсионер пояснил, что занимался домашними делами, но, пренебрег правилами безопасности и не проверил, подключены ли провода к сети. Он поблагодарил участкового за спасение и признался, что очень рад тому, что именно в этот день, полицейский пришел с проверкой.

Ранее сообщалось, сотрудника предприятия Карелии, где убило током электрослесаря, наказали штрафом.