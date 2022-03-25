В Петрозаводске участникам забега предлагают прихватить с собой рис и гречку

Организаторы забега «КосмоУтро» предлагают участникам взять с собой рис и гречку для собак из приютов.

Девятого апреля в карельской столице состоится фан-забег «КосмоУтро». Об этом информирует паблик «Петрозаводск спортивный». Мероприятие начнется в 11:00 на набережной города. Место старта — «Hotel Cosmos Petrozavodsk».

«Традиционное спортивное мероприятие серии стартов Карьяла объединяет любителей бега и скандинавской ходьбы. Фан-забег на 1961 метр посвящен Дню космонавтики и открытию бегового сезона в Карелии», — говорится в сообщении.

На афише мероприятия указано, что участники забега могут оказать помощь животным, содержащимся в приютах.

«Приноси гречу и рис для собак из приютов», — гласит текст на афише.

Ранее сообщалось, что после начала спецоперации на Украине и последовавших санкций, существенно подорожали корма для животных, а карельские приюты оказались в сложной ситуации. В частности, в Первом Петрозаводском общественном приюте ощутили недостаток круп.