Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
18:40, 30 Июля 2018

В Петрозаводске участок леса превратят в благоустроенную зону отдыха

По теме

Лариса Голубкина рассказала, почему не развелась с Андреем Мироновым
30.07.18 19:10
О выплате пенсионных накоплений жители Карелии смогут узнать по телефону
30.07.18 18:20
ВИДЕО: Серфер катается внутри огромной волны, потрясающие кадры
30.07.18 18:00
Все новости
Загрузка...

На Древлянке началось благоустройство сквера, сообщили в администрации Петрозаводска.

Новодревлянский сквер расположится в жилом районе "Скандинавия".

На месте будущей рекреационной зоны работники ОАО "Карелстроймеханизация" уже выполнили санитарную рубку (удалили аварийные и засохшие деревья) и расчистку перспективной территории отдыха горожан от поросли мелколиственных пород деревьев.

До конца лета завершится оборудование дренажной канавы для осушения болотистых мест, по которым впоследствии будут пролегать аллеи.

Мэрия напоминает, что проект по обустройству Новодревлянского сквера вошел в число 15 лидеров по результатам рейтингового голосования в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Основные работы по облагораживанию этой территории начнутся в 2021 году.

В новой зоне отдыха, которая появится неподалеку от Скандинавского проезда, предусмотрено строительство пешеходных и велосипедных дорожек, установка спортивной площадки с уличными тренажерами и детских игровых комплексов. Еще одной особенностью сквера станут две экологические тропы для разных возрастных групп, а также специально организованная зона для выгула и дрессировки собак.

По теме

Лариса Голубкина рассказала, почему не развелась с Андреем Мироновым
30.07.18 19:10
О выплате пенсионных накоплений жители Карелии смогут узнать по телефону
30.07.18 18:20
ВИДЕО: Серфер катается внутри огромной волны, потрясающие кадры
30.07.18 18:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.07.2018, 12:36
ВИДЕО: Убийство мужчины в Петрозаводске произошло под носом наряда ГИБДД
24.07.2018, 09:17
Тела молодых супругов подняли со дна Янисъярви
23.07.2018, 09:03
Супруги утонули на озере в Карелии
28.07.2018, 21:20
Постройневшая Ксения Собчак похвасталась фигурой в купальнике
23.07.2018, 16:50
Жителей Карелии предупредили о приближающейся аномальной жаре
24.07.2018, 09:17
В Петрозаводске опечатаны помещения роддома и гинекологии на Луначарского

Аналитика

Сегодня 12:59
Тема недели
"Путь у нас один – массовый протест" 1
В Петрозаводске прошел второй митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста.
"РКС-Петрозаводск" – это компания возможностей
26.07.2018 16:40
"Отъелись и стали красавицами"
25.07.2018 13:29
"Карельская жемчужина" может уехать в пустыню 4
23.07.2018 12:49
"Мы говорим о масштабном проекте модернизации"
23.07.2018 12:26
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:24
Без политики
"Деньги" показали на большом экране
В "Премьере" прошел показ фильма "Деньги", снятого в Петрозаводске.
Погорельцы 2
26.07.2018 12:09
Нудисты, музыка, технологии
25.07.2018 15:46
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно! 1
19.07.2018 14:17
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»