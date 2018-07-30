В Петрозаводске участок леса превратят в благоустроенную зону отдыха

На Древлянке началось благоустройство сквера, сообщили в администрации Петрозаводска.

Новодревлянский сквер расположится в жилом районе "Скандинавия".

На месте будущей рекреационной зоны работники ОАО "Карелстроймеханизация" уже выполнили санитарную рубку (удалили аварийные и засохшие деревья) и расчистку перспективной территории отдыха горожан от поросли мелколиственных пород деревьев.

До конца лета завершится оборудование дренажной канавы для осушения болотистых мест, по которым впоследствии будут пролегать аллеи.

Мэрия напоминает, что проект по обустройству Новодревлянского сквера вошел в число 15 лидеров по результатам рейтингового голосования в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Основные работы по облагораживанию этой территории начнутся в 2021 году.

В новой зоне отдыха, которая появится неподалеку от Скандинавского проезда, предусмотрено строительство пешеходных и велосипедных дорожек, установка спортивной площадки с уличными тренажерами и детских игровых комплексов. Еще одной особенностью сквера станут две экологические тропы для разных возрастных групп, а также специально организованная зона для выгула и дрессировки собак.