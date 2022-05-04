В Петрозаводске учебная башня пожарных стала арт-объектом (ФОТО)

Противопожарное граффити впервые появилось в столице Карелии.
Противопожарное граффити украсило стену 4-х этажной башни Учебного пункта 1 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС Карелии. Об этом сообщили в МЧС Карелии.
Как отметили в ведомстве, арт-объект появился в Петрозаводске совсем не случайно. Он приурочен к профессиональному празднику пожарной охраны, который отмечается 30 апреля.
Создателем граффити стал художник Илья Ершов. Он изобразил на стене башни спасателя, выносящего из огня ребенка.
«Я просто зашел в часть, посмотрел на молодых ребят, и в голове у меня появилась картина» - вспоминает Илья.
С Ильей уже есть договорённость на дальнейшее сотрудничество, в планах карельских спасателей изобразить деятельность службы на других объектах, расположенных в городе.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание