В Петрозаводске учебная башня пожарных стала арт-объектом (ФОТО)

Противопожарное граффити впервые появилось в столице Карелии.

Противопожарное граффити украсило стену 4-х этажной башни Учебного пункта 1 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС Карелии. Об этом сообщили в МЧС Карелии.

Как отметили в ведомстве, арт-объект появился в Петрозаводске совсем не случайно. Он приурочен к профессиональному празднику пожарной охраны, который отмечается 30 апреля.

Создателем граффити стал художник Илья Ершов. Он изобразил на стене башни спасателя, выносящего из огня ребенка.

«Я просто зашел в часть, посмотрел на молодых ребят, и в голове у меня появилась картина» - вспоминает Илья.

С Ильей уже есть договорённость на дальнейшее сотрудничество, в планах карельских спасателей изобразить деятельность службы на других объектах, расположенных в городе.