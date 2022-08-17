В Петрозаводске ученики вставшей на капремонт школы №3 будут ездить за знаниями по карточкам

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал об объединении школы №26 и школы №3, здание которое встало на капремонт.

По словам Владимира Любарского, решение объединить под одной крышей два образовательных учреждения, ключевской школы № 3 и кукковской школы № 26, — временная мера. Об этом глава города пишет на своей странице в соцсети.

«На Кукковке будут учиться 6-9 и 11 классы третье

й школы, пока в ее здании на Ключевой идет капремонт. Ребятам будут выдавать специальные карточки, по которым проезд на троллейбусах между двумя районами будет бесплатный», — сообщил мэр города.

Владимир Любарский отметил, что для объединения учеников двух школ под одной крышей уже почти все готово. За лето в здании школы на Балтийской отремонтировали кабинеты, создали второй гардероб, перевезли мебель и технику. Площади позволяют принять детей с Ключевой.

«Ученики 1-5 классов будут распределены по школам Ключевой. На следующей неделе для родителей пройдут собрания, где будут обсуждаться все интересующие вопросы», — подытожил глава Петрозаводска.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске идет большой ремонт ко Дню знаний.