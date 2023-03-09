В Петрозаводске учредили стипендию для талантливых воспитанников спортшкол

Первые награды за высокие достижения получили десять спортсменов из спортшкол Петрозаводска.

Для победителей крупных соревнований среди воспитанников спортивных школ мэрия Петрозаводска учредила премии. Первыми материальное поощрение получили воспитанники в возрасте 13–16 лет.



Экспертный совет рассмотрел 18 заявок, из которых выбрали десять. Все отмеченные юноши и девушки являются победителями всероссийских соревнований, многие представляют сборную Карелии.



Награды получили: спортивные ориентировщики Валерия Мокринская и Сергей Зубов, чемпион по ушу Максим Дедовец, победительница соревнований по киокусинкай Мария Кондрашова, шашистка Мария Мельникова, тхэквондистка Мария Пуговкина, легкоатлеты Олеся Барышева, Киселев Арсений, Мария Попченко и Анжелика Васильева.



«Для нас очень важно, что в нашем городе и нашей республике есть такие замечательные спортсмены. От лица Петрозаводского городского округа хочу пожелать вам дальнейших успехов. Надеюсь, что в будущем вы продолжите радовать нас своими спортивными достижениями», — цитирует пресс-служба слова вице-мэра Натальи Кармазиной.



Как нам сообщили в пресс-службе администрации города, общий размер выплат составил 135 тысяч рублей.