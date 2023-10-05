В Петрозаводске угонщик на иномарке врезался в гараж, когда заблокировался руль

Житель Петрозаводска в попытке угнать авто разбил окна нескольких машин и стал фигурантом уголовных дел.

В полицию Петрозаводска поступило сразу несколько заявлений от автовладельцев. Большинство из них обнаружили на своих машинах следы повреждений, а один из потерпевших заявил об угоне.

Полицейские выяснили, что к преступлениям причастен один и тот же человек. Установить его личность помогли показания свидетелей, записи камер видеонаблюдения, а также работа эксперта-криминалиста.

По версии полиции, за одну ночь 19-летний петрозаводчанин, ранее судимый за имущественные преступления, пытался угнать несколько автомобилей в районе Первомайского проспекта. Чтобы открыть дверь авто, он камнем разбивал окно, а потом пытался завести двигатель, но неудачно. Только один раз ему удалось завести иномарку и поехать, но в какой-то момент у нее заблокировался руль. Угонщик не справился с управлением, врезался в гараж и скрылся с места происшествия.

Молодой человек дал признательные показания. По всем эпизодам были возбуждены уголовные дела, сообщилив пресс-службе МВД Карелии.