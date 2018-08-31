В Петрозаводске украли шестиметровую трубу

В Петрозаводске злоумышленник украл шестиметровую трубу, ущерб составил 7 тысяч рублей. Об этом сообщило МВД Карелии.

О краже трубы заявили сотрудники предприятия ЖКХ.

"Работники компании рассказали полицейским, что накануне выходных дней производили ремонтные работы на одной из улиц Петрозаводска. Уложив новые трубы, старые они оставили рядом с местом работ. Спустя два дня рабочие вернулись туда и не обнаружили одной из замененных труб", - отметили в министерстве.

Подозреваемый в краже установлен.

"Один из работников предприятия признался, что после того как бригада закончила работу и уехала, он вызвал специальный автомобиль и вывез трубу. Позже он привел ее в негодность и сдал в пункт приема металлолома", - сообщили в МВД.

Возбуждено дело по части 1 статьи 158 УК РФ.