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В Петрозаводске улица на Древлянке превратилась в реку (ВИДЕО)

Новости. Общество
16:47, 13 Августа 2021
фото: © Паблик «Подслушано в ПТЗ»

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Дожди затопили целую улицу в микрорайоне Древлянка.

Ливень, который начался сегодня ночью, превратил Сестрорецкий проезд, располагающийся рядом с Лососинским шоссе на Древляке, в полноводную реку. Машины с трудом преодолевают улицу, заполненную водой.

Видео опасной реки на Древлянке выложили в паблике «Подслушано в ПТЗ».

Ранее автомобилисты на Древлянке ежедневно рисковали попасть в аварийную ситуацию из-за разросшейся травы, высота которой превышает нормативы. Опасным местом было пересечение дороги-дублера Лососинского шоссе и Сестрорецкого проезда.

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Комментарии

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леха
2021-08-13 16:49:13
Лопаточку не оставить..
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