В Петрозаводске улица на Древлянке превратилась в реку (ВИДЕО)

Дожди затопили целую улицу в микрорайоне Древлянка.

Ливень, который начался сегодня ночью, превратил Сестрорецкий проезд, располагающийся рядом с Лососинским шоссе на Древляке, в полноводную реку. Машины с трудом преодолевают улицу, заполненную водой.

Видео опасной реки на Древлянке выложили в паблике «Подслушано в ПТЗ».

Ранее автомобилисты на Древлянке ежедневно рисковали попасть в аварийную ситуацию из-за разросшейся травы, высота которой превышает нормативы. Опасным местом было пересечение дороги-дублера Лососинского шоссе и Сестрорецкого проезда.