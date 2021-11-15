В Петрозаводске улица превратилась в реку после аварии на сетях (ФОТОФАКТ)

Дорога у ТЦ «Столица» на Древлянке оказалась залита водой из-за аварии на водопроводе.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» выложили фото Березовой аллеи, которая ушла под воду.

«По Березовой аллее, по проезжей части течёт вода! Водители, аккуратненько!» — комментирует авто фото.

Как рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе ПКС, сегодня днем произошло повреждение на водопроводе Д 200 на Березовой аллее, 24. В 11.50 холодная вода была отключена. Без водоснабжения остались жители домов № 24 и 26.

«Требуются земельные работы», — уточнили в пресс-службе ПКС-Водоканал.