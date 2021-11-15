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В Петрозаводске улица превратилась в реку после аварии на сетях (ФОТОФАКТ)

Новости. Происшествия
12:38, 06 Декабря 2021
фото: © Паблик ВК «ДТП Петрозаводска и Карелии»

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Дорога у ТЦ «Столица» на Древлянке оказалась залита водой из-за аварии на водопроводе.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» выложили фото Березовой аллеи, которая ушла под воду.

«По Березовой аллее, по проезжей части течёт вода! Водители, аккуратненько!» — комментирует авто фото.

Как рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе ПКС, сегодня днем произошло повреждение на водопроводе Д 200 на Березовой аллее, 24. В 11.50 холодная вода была отключена. Без водоснабжения остались жители домов № 24 и 26.

«Требуются земельные работы», — уточнили в пресс-службе ПКС-Водоканал.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Валентин_Генрихович Либерзон
2021-12-06 13:46:37
ну так в 2021 году полностью заменён асфальт, год к концу идет, надо срочно перекопать
Вася
2021-12-06 13:16:18
зачем машины если нет дорог
Вася
2021-12-06 13:11:26
Весь мир сейчас идёт наоборот.
Изя
2021-12-06 13:11:16
У приставов и бурятов всегда так , ВКонтакте все зашибись ))) :)
Вася
2021-12-06 13:03:19
Такого нарочно не придумаешь. Только с похмелья.
Изя
2021-12-06 13:18:56
Вася, видно на каяке решили вожди сплавляться ))) :)
Вася
2021-12-06 12:53:54
А в объезд ? Нормальные герои всегда идут в обход.
кир
2021-12-06 12:51:49
Ничего необычного. Это типовая жизнь наших людей. :)
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