В Петрозаводске умер Андрей Шандалович

После тяжелой и продолжительной болезни скончался директор Республиканского государственного центра "Недвижимость" Андрей Шандалович.

4 февраля не стало Андрея Шандаловича. Ему было 53 года.

Андрей Владимирович родился в 1968 году в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Долгие годы он занимал руководящие должности в коммерческих организациях, а с 2016 года возглавил ГУП РК РГЦ "Недвижимость".

За время своей работы внес существенный вклад в организацию работы предприятия, наладил взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти республики, зарекомендовал себя грамотным, опытным и эффективным руководителем, деятельность которого всегда была ориентирована на результат.

Профессионал своего дела и одновременно интеллигентный, деликатный человек, Андрей Владимирович пользовался заслуженным авторитетом у сотрудников предприятия.

По итогам 2020 года Андрей Владимирович поощрен Почетным знаком главы республики "За вклад в развитие Республики Карелия" за плодотворное сотрудничество в области технической инвентаризации и учета объектов капитального строительства.

Сотрудники центра выразили глубочайшие соболезнования родным и близким Андрея Шандаловича.

Прощание с Андреем Владимировичем состоится 6 февраля с 13 до 14 часов в траурном зале №2 по улице Вольная, 4 в Петрозаводске.