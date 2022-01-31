В Петрозаводске умер инспектор симфонического оркестра консерватории

Ушел из жизни валторнист, библиотекарь оркестра Музыкального театра Карелии, инспектор симфонического оркестра Петрозаводской консерватории Александр Сташков.

Союз театральных деятелей Республики Карелия, Министерство культуры республики Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова сообщают, что 29 января не стало Александра Антоновича Сташкова. Ему было 73 года.

Вся творческая жизнь Александра Сташкова была связана с музыкой. После окончания Мурманского музыкального училища и года работы по специальности он поступил в Петрозаводский филиал Ленинградской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (ныне Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова).

В Музыкальном театре Карелии Александр Сташков проработал 33 года.

Окончив консерваторию в 1973 году, Сташков пришёл на работу в оркестр театра. Свой удивительный музыкальный инструмент Сташков за эти годы освоил в совершенстве, был высокопрофессиональным музыкантом, в течение десятилетий исполнял в оркестре партию первой валторны.

Александр Сташков постоянно работал с группой валторн по улучшению качества исполнения, всегда был готов помочь молодежи в приобретении оркестрового опыта. Он был из тех людей, на которых дирижёр всегда мог опереться в сложных ситуациях, возникающих в большом и разнородном коллективе оркестра.

Более десяти лет Александр Сташков был главным хранителем музыки в Музыкальном театре Карелии. Он не просто исполнял обязанности библиотекаря, выдавая артистам нужные им произведения. Деятельный и активный, он обеспечивал нотами весь театр. Ревностно относясь к своей почётной должности, он из года в год приходил распечатывать партитуры и клавиры в выходные дни.

Александр Антонович всегда был склонен к общественной работе и с готовностью взваливал на себя самые разные обязанности. Несколько лет он даже совмещал свои многочисленные музыкальные должности с работой администратора рекламно-информационного отдела Музыкального театра и Русского театра драмы – вплоть до того, что сам расклеивал афиши по всему городу.

Александр Антонович сам жил с радостью и, появляясь в любом коллективе, умел всем вокруг поднять настроение, поддержать советом и улыбкой.

С 2006 года Александр Антонович перешёл на работу в Петрозаводскую государственную консерваторию имени А.К. Глазунова. Долгие годы он был инспектором симфонического оркестра консерватории, вместе с ним выступал на концертных площадках Карелии, Санкт-Петербурга, Норвегии, Италии, Финляндии. В консерватории Александр Антонович работал до 2014 года и перед выходом на пенсию подготовил нового инспектора оркестра себе на смену.

О дате, месте и времени прощания с Александром Антоновичем Сташковым будет объявлено дополнительно.