890x80
Реклама
Решающий гол 2
31.01.2022 16:05
Молодой житель Петрозаводска погиб в ДТП с грузовиком 1
31.01.2022 14:52

В Петрозаводске умер инспектор симфонического оркестра консерватории

Новости. Культура
08:51, 01 Февраля 2022
фото: Владимир Ларионов

Новости партнеров

Ушел из жизни валторнист, библиотекарь оркестра Музыкального театра Карелии, инспектор симфонического оркестра Петрозаводской консерватории Александр Сташков.

Союз театральных деятелей Республики Карелия, Министерство культуры республики Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова сообщают, что 29 января не стало Александра Антоновича Сташкова. Ему было 73 года.

Вся творческая жизнь Александра Сташкова была связана с музыкой. После окончания Мурманского музыкального училища и года работы по специальности он поступил в Петрозаводский филиал Ленинградской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (ныне Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова).

В Музыкальном театре Карелии Александр Сташков проработал 33 года.

Окончив консерваторию в 1973 году, Сташков пришёл на работу в оркестр театра. Свой удивительный музыкальный инструмент Сташков за эти годы освоил в совершенстве, был высокопрофессиональным музыкантом, в течение десятилетий исполнял в оркестре партию первой валторны.

Александр Сташков постоянно работал с группой валторн по улучшению качества исполнения, всегда был готов помочь молодежи в приобретении оркестрового опыта. Он был из тех людей, на которых дирижёр всегда мог опереться в сложных ситуациях, возникающих в большом и разнородном коллективе оркестра.

Более десяти лет Александр Сташков был главным хранителем музыки в Музыкальном театре Карелии. Он не просто исполнял обязанности библиотекаря, выдавая артистам нужные им произведения. Деятельный и активный, он обеспечивал нотами весь театр. Ревностно относясь к своей почётной должности, он из года в год приходил распечатывать партитуры и клавиры в выходные дни.

Александр Антонович всегда был склонен к общественной работе и с готовностью взваливал на себя самые разные обязанности. Несколько лет он даже совмещал свои многочисленные музыкальные должности с работой администратора рекламно-информационного отдела Музыкального театра и Русского театра драмы – вплоть до того, что сам расклеивал афиши по всему городу.

Александр Антонович сам жил с радостью и, появляясь в любом коллективе, умел всем вокруг поднять настроение, поддержать советом и улыбкой.

С 2006 года Александр Антонович перешёл на работу в Петрозаводскую государственную консерваторию имени А.К. Глазунова. Долгие годы он был инспектором симфонического оркестра консерватории, вместе с ним выступал на концертных площадках Карелии, Санкт-Петербурга, Норвегии, Италии, Финляндии. В консерватории Александр Антонович работал до 2014 года и перед выходом на пенсию подготовил нового инспектора оркестра себе на смену.

О дате, месте и времени прощания с Александром Антоновичем Сташковым будет объявлено дополнительно.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2022, 15:12
Сотрудники прокуратуры Петрозаводска «в шоке»: все руководство ведомства ушло в отставку
29.01.2022, 10:51
Белуга объяснил, почему не подарил жителям Петрозаводска стадион «Машиностроитель»
27.01.2022, 14:20
Труп мужчины более трех часов лежит на тротуаре в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
27.01.2022, 11:11
Леонид Белуга готовится стать отцом в седьмой раз
25.01.2022, 20:30
Крупнейший банк США отказался от рубля
31.01.2022, 06:40
Еще один высокопоставленный чиновник уволился из мэрии Петрозаводска

Аналитика

31.01.2022 16:05
Обществоведение
Решающий гол 2
Петрозаводский городской суд поставил точку в скандальном деле об увольнении директора спортивной школы №7 Дениса Семенова.
«Есть риск, что собственник продаст завод» 8
29.01.2022 09:05
Иди ты...в цифру! 8
28.01.2022 14:26
Край лесов, озер и волокиты 10
28.01.2022 12:58
Альтернативная фантастика в эпоху ковида
27.01.2022 15:29
Вся аналитика

Чтиво

31.01.2022 15:12
Без политики
Прооперируй катаракту в Офтальмологическом центре Карелии – получи 100% зрения без очков
Пациенты Офтальмологического центра Карелии получили возможность приобрести хорошее зрение навсегда с помощью мультифокальных хрусталиков.
Во славу Отечества? 24
21.01.2022 10:12
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 14
20.01.2022 09:13
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»