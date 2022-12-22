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В Петрозаводске умер маленький Артем, которого жестоко избил отец

Новости. Происшествия
10:22, 23 Декабря 2022
фото: © pixabay.com

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Сегодня не стало маленького Артёма, которого два года назад избил отец, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков написал пост под названием «Жестокость людей иногда не знает границ».

«Сегодня не стало маленького Артёма, которого два года назад избил отец. Уже при поступлении малыша в терминальном состоянии в Детскую республиканскую больницу им. И. Н. Григовича врачи понимали, что нет никаких надежд. Но сделали всё возможное и невозможное, чтобы продлить ему жизнь. Несмотря на то, что он находился в вегетативном состоянии, он был даже снят на некоторое время с аппарата ИВЛ. Но, к сожалению, чудес не бывает… Вся Карелия следила за судьбой несчастного ребёнка, все мы приняли близко к сердцу трагедию. Приношу соболезнования всем, кого тронула эта трагическая история. Покойся с миром, маленький ангел», — написал Михаил Охлопков.

Ранее главный врач Детской республиканской больницы имени И. Н. Григовича Инга Леписева рассказала, что Артему 15 мая исполнилось 2 года. Год и десять месяцев он пролежал в коме. В июне этого года мальчика отключили от аппарата ИВЛ. И он задышал самостоятельно. У него были поставлены гастростома и трахеостома, чтобы ему легче было самостоятельно дышать и можно было его кормить. По словам Инги Леписевой, состояние у ребенка вегетативное, эмоций никаких не было.

«Это тяжелый ребенок с органическим поражением центральной нервной системы. Кора головного мозга погибла еще во время травмы…» — объяснила врач.

Напомним, в июне 2022 года Петрозаводский городской суд признал 38-летнего жителя Петрозаводска виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своего ребенка. Петрозаводчанин получил 6 лет исправительной колонии общего режима.

В суде установлено, что мужчина 28 сентября 2020 года, находясь дома наедине со своим четырехмесячным сыном, из чувства мести, обусловленной неприязненными отношениями к матери ребенка, избил малыша. С тяжелыми черепно-мозговыми травмами младенец был доставлен в Детскую республиканскую больницу.

 

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