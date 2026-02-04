В Петрозаводске умер педагог и один из лучших шашистов Карелии

На 32-ом году жизни умер педагог и экс-чемпион Карелии по шашкам Степан Ипатов.

О смерти педагога сообщили в средней школе № 7, где он работал учителем английского языка. Ему был всего 31 год. Степан Ипатов скончался скоропостижно. Одной из возможных причин смерти называют сердечный приступ.

— Скоропостижно скончался талантливейший педагог и преподаватель по шашкам Степан Михайлович Ипатов. Это невосполнимая потеря для шахматного сообщества, его учеников и всех, кто знал этого замечательного человека.

Как рассказали его коллеги, Степан Михайлович посвятил свою жизнь обучению детей и взрослых этой интеллектуальной игре. Его педагогический талант раскрылся в многочисленных учениках, ставших успешными шашистами. Он умел находить индивидуальный подход к каждому. Степан Михайлович — один из авторов учебного пособия по шашкам, где разобрано свыше 100 тем по принципу «от простого к сложному».

— Еще в четверг он судил муниципальный этап командных соревнований «Чудо-шашки», где выступала команда его воспитанников из 7-й школы микрорайона Соломенное, а на следующий день перестал отвечать на звонки. Федерация шашек Карелии приносит глубочайшие соболезнования коллегам Степана Михайловича, — написали в федерации шашек.

Как написал председатель федерации шашек Иван Лопухин, они строили большие планы по проведению соревнований в 2026-м году. «Будем работать и реализовывать планы, которые не успел реализовать он. Светлая память отличному педагогу и организатору!», — написал Иван Лопухин. Под постом оставляют комментарии его ученики и их родители.

— Для нашего сына он был не просто тренером, а человеком, который открыл ему мир шашек, поддерживал, верил и вдохновлял. Мы навсегда сохраним благодарность и тёплые воспоминания о нём.

Он не только тренировал, а и сам показывал хорошую игру. Он был чемпионом Карелии по русским шашкам в 2020 и 2024 годах. А на VI Всероссийских соревнованиях по шашкам «Крымский мост 2025», где были представители 13 регионов России он завоевал золото в дисциплине «русские шашки — молниеносная игра», показав почти 100% результат — 7 побед и 1 ничья. Также он был судьей первой категории.

Дата прощания со Степаном Ипатовым пока не сообщается.