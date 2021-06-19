В Петрозаводске умерла выдающийся филолог, известный преподаватель, потомок Пушкина Лидия Владимировна Савельева

Лидия Владимировна Савельева скончалась в ковид-центре Петрозаводска в 84 года.

Сегодня ночью, 20 июня, в петрозаводском госпитале ушла из жизни Лидия Владимировна Савельева, доктор филологических наук, прямой потомок Пушкина. Свой 84-й год рождения 7 июня она встретила в больнице, сообщает газета «Лицей».

Профессор Савельева известна в научном мире исследованиями по истории русского языка, палеославистике, лингвопоэтике. Она впервые дешифровали славянскую азбуку и интерпретировала ее как поэтический текст, писала об экологии языка, введя это понятие в науку, что высоко оценил Дмитрий Лихачев.

В Петрозаводск Лидия Савельева приехала с мужем Замиром Курбановичем Тарлановым после окончания филологического факультета Ленинградского университета и почти 50 лет проработала в Карельском педагогическом институте. Последние годы она работала над книгой воспоминаний.

Лидия Владимировна Савельева — прямой потомок Александра Пушкина. Его старший сын Александр Александрович был дедом Софьи Николаевны, бабушки Лидии Владимировны.