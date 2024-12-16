В Петрозаводске «умнеют» многоэтажки

Узнали, как «поймать» вандалов, разрисовавших лифт в подъезде или поцарапавших машину во дворе.

Как увидеть того, кто звонит в квартиру по домофону, даже когда хозяин не находится дома? Когда можно забыть о необходимости вовремя передавать в управляющую компанию данные со счетчиков в квартире? Что поможет найти вандалов, разрисовавших в подъезде лифт?

Жители десятка домов в Петрозаводске подобрали «ключ» к удобству, комфорту и безопасности. После того, как их жилье оснастили сервисами экосистемы «Ростелеком Ключ», их многоэтажки поумнели.

Как цифровая платформа может изменить повседневную жизнь горожан, подробнее можно узнать здесь.