В Петрозаводске уничтожили опасные фрукты

Бурую монилиозную гниль нашли сотрудники Россельхознадзора в партиях фруктов из нескольких стран.
В результате мониторинга, проведенного в июне 2021 года, специалисты Россельхознадзора обнаружили фрукты, пораженные бурой монилиозной гнилью.
Возбудители гнили были найдены в черешне из Узбекистана, из Киргизской республики, а также в партиях сливы и персиков инжирных из Турции.
Наличие карантинных объектов было подтверждено результатами экспертиз.
Собственники зараженных продуктов уничтожили их.
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