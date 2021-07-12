В Петрозаводске уничтожили опасные фрукты

Бурую монилиозную гниль нашли сотрудники Россельхознадзора в партиях фруктов из нескольких стран.

В результате мониторинга, проведенного в июне 2021 года, специалисты Россельхознадзора обнаружили фрукты, пораженные бурой монилиозной гнилью.

Возбудители гнили были найдены в черешне из Узбекистана, из Киргизской республики, а также в партиях сливы и персиков инжирных из Турции.

Наличие карантинных объектов было подтверждено результатами экспертиз.

Собственники зараженных продуктов уничтожили их.