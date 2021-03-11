В Петрозаводске уничтожили Сквер российской полиции (ФОТО и ВИДЕО)

Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность вырубки деревьев в Сквере российской полиции вблизи БСМП.

В адрес руководителя фракции КПРФ в Заксобрании Карелии Евгения Ульянова поступили обращения жителей Петрозаводска, обеспокоенных массовым сносом зеленых насаждений, который проводится в настоящее время в Сквере российской полиции вблизи здания Больницы скорой медицинской помощи.

Судя по фотоматериалам и видеосъемкам с места событий, на участке от Неглинской набережной до Федосовой, 27 уничтожаются или планируются к сносу не только кустарники, но и хорошие взрослые деревья (березы).





"На сегодняшний день уничтожение достигло таких масштабов, что со стороны БСМП уже виден проспект Ленина – от сквера практически ничего не осталось", - сообщают обеспокоенные петрозаводчане.

Вместе с тем, по имеющейся информации, массовое уничтожение зеленых насаждений проводится в рамках проекта реконструкции существующей части автодороги от пр. Ленина до ул. Малой Слободской, а также ее продления до наб. Варкауса. Строительство дороги будет проходить вблизи историко-архитектурного комплекса "Квартал исторической застройки".





Евгений Ульянов в обращении в прокуратуру Карелии просит провести проверку законности выделения участка на улице Куйбышева для реконструкции и строительства автомагистрали, а также законность сноса зеленых насаждений на данном участке. Кроме того, просит проверить законность строительства на данном участке.





"Также прошу дать оценку целесообразности этого проекта на данном участке с точки зрения возможного нарушения санитарных норм. Строительство данной дороги будет вестись в непосредственной близости от БСМП, что, вероятно, повлечет за собой нарушение санитарных норм (шум, загазованность, загрязнение воздуха), так как больница будет с двух сторон окружена автомобильными дорогами", - написал Ульянов в обращении к прокурору Карелии Карену Габриеляну.

Еще одно обращение Ульянов написал в адрес администрации Петрозаводска, в котором потребовал предоставить документы, на основании которых были уничтожены деревья.

"Такими темпами в центре города не останется ни одного дерева. К тому же целесообразность строительства здесь дороги вызывает большие сомнения. Такое ощущение, что кто-то пролоббировал совершенно не нужный городу дорогостоящий проект, ради которого уничтожили целый сквер. Зачем здесь еще одна дорога и еще один мост через Неглинку? На Варкауса нет пробок, один мост тут уже есть на улице Кирова, и его недавно отремонтировали. Получится, два моста на расстоянии 100 метров друг от друга. Кому это нужно? В Петрозаводске есть районы, где транспортная проблема стоит гораздо острее, но власти ими не занимаются", - заявил Ульянов, комментируя вырубку деревьев.







© Администрация Петрозаводска