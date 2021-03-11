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В Петрозаводске уничтожили Сквер российской полиции (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Общество
15:35, 12 Марта 2021
фото: © читатель "Столицы на Онего"
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Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность вырубки деревьев в Сквере российской полиции вблизи БСМП.

В адрес руководителя фракции КПРФ в Заксобрании Карелии Евгения Ульянова поступили обращения жителей Петрозаводска, обеспокоенных массовым сносом зеленых насаждений, который проводится в настоящее время в Сквере российской полиции вблизи здания Больницы скорой медицинской помощи.

Судя по фотоматериалам и видеосъемкам с места событий, на участке от Неглинской набережной до Федосовой, 27 уничтожаются или планируются к сносу не только кустарники, но и хорошие взрослые деревья (березы).

"На сегодняшний день уничтожение достигло таких масштабов, что со стороны БСМП уже виден проспект Ленина – от сквера практически ничего не осталось", - сообщают обеспокоенные петрозаводчане.

Вместе с тем, по имеющейся информации, массовое уничтожение зеленых насаждений проводится в рамках проекта реконструкции существующей части автодороги от пр. Ленина до ул. Малой Слободской, а также ее продления до наб. Варкауса. Строительство дороги будет проходить вблизи историко-архитектурного комплекса "Квартал исторической застройки".

Евгений Ульянов в обращении в прокуратуру Карелии просит провести проверку законности выделения участка на улице Куйбышева для реконструкции и строительства автомагистрали, а также законность сноса зеленых насаждений на данном участке. Кроме того, просит проверить законность строительства на данном участке.

"Также прошу дать оценку целесообразности этого проекта на данном участке с точки зрения возможного нарушения санитарных норм. Строительство данной дороги будет вестись в непосредственной близости от БСМП, что, вероятно, повлечет за собой нарушение санитарных норм (шум, загазованность, загрязнение воздуха), так как больница будет с двух сторон окружена автомобильными дорогами", - написал Ульянов в обращении к прокурору Карелии Карену Габриеляну.

Еще одно обращение Ульянов написал в адрес администрации Петрозаводска, в котором потребовал предоставить документы, на основании которых были уничтожены деревья. 

"Такими темпами в центре города не останется ни одного дерева. К тому же целесообразность строительства здесь дороги вызывает большие сомнения. Такое ощущение, что кто-то пролоббировал совершенно не нужный городу дорогостоящий проект, ради которого уничтожили целый сквер. Зачем здесь еще одна дорога и еще один мост через Неглинку? На Варкауса нет пробок, один мост тут уже есть на улице Кирова, и его недавно отремонтировали. Получится, два моста на расстоянии 100 метров друг от друга. Кому это нужно? В Петрозаводске есть районы, где транспортная проблема стоит гораздо острее, но власти ими не занимаются", - заявил Ульянов, комментируя вырубку деревьев.


© Администрация Петрозаводска

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-03-12 18:21:07
хм.. И в опросе у кпрф намного больше всех голосов. Совпадение ? не думаю. Нечто похожее на наблюдал, когда грудинина пиарили :)
12345
2021-03-12 18:07:06
А что полиция? Молчит?
Вера Иванова
2021-03-12 16:32:36
Видимо у чиновников от больших денег разум помутнел! Там же жилые дома, много детей! Дети в школу через две широченные дороги ходить будут?! У 31 дома по Федосовой детская площадка примыкает прямо к этой дороге будущей, в этом доме ещё детский сад, кто ответит за жизни детей?! Вот тебе и комфортная городская среда????
Вера Иванова
2021-03-12 16:28:33
Ужас!!! Куда мы катимся?! Это же практически берег, квартал исторической застройки??????? Европейские города перестраивают дороги в парки, места отдыха людей, строят интересные архитектурные объекты, в борьбе за комфортную городскую среду, а мы эволюционируем в обратном порядке????
театральный критик
2021-03-12 16:32:53
Вера Иванова, открою тебе маленькую тайну : берега Невы закованы в гранит :)
Вера Иванова
2021-03-12 16:38:56
театральный критик, так вы вспомнили то, что ещё при царе было! И как комфортно на ваш взгляд? Мы же тут комфортную городскую среду обсуждаем или город для машин?
Вера Иванова
2021-03-12 17:02:01
театральный критик, да только моя квартирка в пятом посёлке, где тоже вокруг одни дороги и с ребёнком погулять не выйти и пожилым людям только из окна на дорогу глядеть!
театральный критик
2021-03-12 16:54:38
Вера Иванова, вы тут обсуждаете свою куркулятскую квартирку в новостройке и не более того.
Беня
2021-03-12 16:28:25
Оказывается эти кусты - полицеский сквер :) был....
Ну а потом, шо касается санитарных норм: значит Малая Слободская больничке мешать будет, а Кирова, которая с другой стороны на таком же расстоянии, не будет?
Сдается мне это взаимовыгодное сокляузническтво "куркулей" из новостроек и одной из разновидностей коммунистов. Одни не хотят жжжужжжание новой улицы у себя под окнами, а одной из разновидностей коммунистов нужен повод подпиариться перед приближающимися выборами, изобразить заботу о народе :)
А все остальные пусть парятся в пробках: кто в персональном авто с кондиционером и печкой, а кто просто в расскаленом солнцем (или наоборот промороженном ) троллейбусе.
Вера Иванова
2021-03-12 16:51:58
Беня, а вы бы хотели у себя под окнами четырёхполосную дорогу? Слушать гул и дышать пылью 24/7?
театральный критик
2021-03-12 16:51:07
Беня, смачно сказал :) Каждый выстрел прямо в цель
ромео
2021-03-12 16:19:56
коммент про Сталина для либералов, это как серпом по ..ам
David .
2021-03-12 16:29:33
кир-все вы хотите "джугашвили" для соседа, но не хотели бы жить при нём!
David .
2021-03-12 15:45:44
Орки создают "комфортную городскую среду".
Изя
2021-03-12 15:43:21
Воруют аж свист стоит . кто во что горазд . сквер полиции и тот украли ))) :)
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