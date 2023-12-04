В Петрозаводске управляющие компании убрали свисающие сосульки

Управляющие компании убрали свисающие сосульки и снежные наносы с крыш домов в карельской столице.

В Госкомитет поступила информация о том, что с кровель многоквартирных домов в Петрозаводске свисают сосульки и снежные наносы, которые могут представлять опасность для жителей.



Жилищные инспекторы оперативно передали информацию в управляющие организации, которые отвечают за обслуживание домов по улице Фрунзе, 12, Октябрьскому проспекту, 8, улице Анохина, 47 и проспекту Ленина, 37.



Управляющие компании убрали свисающие сосульки.





В Госкомитете напомнили, что при обнаружении снега и наледи на крышах домов необходимо незамедлительно сообщать в управляющую организацию, ТСЖ или единую диспетчерскую службу.



