В Петрозаводске уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом за неделю снизился почти на треть

За истекшие семь дней в Петрозаводске зафиксировали 2 801 случай заболевания ОРВИ и гриппом, что ниже эпидпорога на 29,7%.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю в Карелии выявили 5 770 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на -0,2%.



При этом, подростки и взрослые, начиная с 15 лет, стали болеть чаще (+37,1%). Среди совокупного населения по сравнению с предыдущей неделей отмечается падение уровня заболеваемости на 21,4% (- 1 572 случая).

В Петрозаводске за минувшие семь дней зарегистрированы 2 801 случай заболевания ОРВИ и гриппом, что ниже эпидпорога на 29,7%.

За указанный период детские сады и школы на карантин не закрывались. С диагнозом ОРВИ и грипп за прошедшую неделю госпитализированы 30 человек. Этот показатель за семь дней резко снизился - на 54,6%.