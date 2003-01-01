В Петрозаводске ушла из жизни известный врач и преподаватель

В Петрозаводске на 89-м году жизни скончалась врач и преподаватель Лидия Егорова.
Она ушла из жизни 7 августа. Об этом сообщили в Минздраве Карелии
Лидия Викторовна несколько десятилетий преподавала в Петрозаводском медицинском училище терапию, инфекционные болезни и основы сестринского дела. Также она обучала молодых педагогов на базе городской больницы. Коллеги и студенты запомнили ее как грамотного и справедливого преподавателя, ставшего примером для многих поколений медиков.
В министерстве здравоохранения выразили соболезнования родным и близким Лидии Егоровой. Коллеги и бывшие студенты Лидии Викторовны поделились воспоминаниями о ней в соцсети.
— Училась у Лидии Викторовны, очень хороший человек и преподаватель. Соболезнования родным и близким.Светлая память хорошему человеку и отличному преподавателю.Прекрасный преподаватель и замечательная женщина! Светлая память Лидии Викторовне, — написали пользователи соцсети.