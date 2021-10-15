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В Петрозаводске ушла из жизни ветеран журналистики Галина Сохнова

Новости. Общество
16:28, 15 Октября 2021

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В Покров, 14 октября, после тяжелой болезни ушла из жизни ветеран карельской журналистики Галина Сохнова.

В конце восьмидесятых Галина Сохнова была активным автором ежедневной республиканской газеты "Северный курьер". В начале девяностых Галину Сохнову приняли в штат газеты на должность корреспондента отдела писем.

Главными героями её публикаций были простые люди, обратившиеся в газету за поддержкой и помощью, или люди с интересной судьбой, о которых она рассказывала читателям с нескрываемой любовью и уважением.

Истиный профессионал, свои заметки и очерки о людях она писала сердцем, по возможности старалась помогать героям своих публикаций. Пером журналиста двигали неравнодушие и любовь к людям, работала журналист всегда добросовестно и ответственно.

Журналистику Галина Сохнова не оставила, даже когда в середине 90-х с семьей выезжала жить в Белгород. Будучи обозревателем старейшей региональной газеты «Белгородская правда», она не однажды становилась победителем творческих журналистских конкурсов.

Галине Сохновой было 75. У нее остались муж и двое взрослых детей.

Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям Галины Сохновой.

Прощание с Галиной Сохновой состоится 18 октября с 14.00 до 15.00 в Траурном зале №1 по адресу: ул. Вольная, 4.

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