В Петрозаводске усилили контроль за пешеходными дорожками

Госавтоинспекция Петрозаводска усилила профилактические мероприятия на Почтовой площади на Древлянке, где неоднократно фиксируются нарушения правил движения по пешеходной дорожке.
Вчера несколько водителей были оштрафованы на 2000 рублей за проезд по зоне, обозначенной знаком 4.5.1 «Пешеходная дорожка», — в том числе владелец автомобиля Lexus, нарушение которого было зафиксировано в видеоролике, опубликованном в социальных сетях, сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.
Видеозапись привлекла внимание общественности, Госавтоинспекция Петрозаводска провела проверку и установила нарушителя. В его отношении составлен административный протокол по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ — «Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения».
Госавтоинспекция напоминает, что за проезд по пешеходной дорожке — штраф 2000 рублей (ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ), а видео из соцсетей могут стать доказательством при составлении протокола.
В ведомстве призывают водителей быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.
Ранее мы сообщали, что карельская ГИБДД усилит контроль на дорогах в период новогодних праздников.