В Петрозаводске успешно прооперировали 94-летнюю женщину

В эндоскопическом центре Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи Петрозаводска (экс-БСМП) провели успешную операцию 94-летней пациентке.

Пожилая женщина поступила в медучреждение с камнями в желчных протоках и механической желтухой.

Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, врачи выполнили срочную операцию с использованием современного ультразвукового видеоэндоскопического комплекса. Специалисты провели ревизию желчных протоков и удалили камни. После операции пациентка быстро пошла на поправку и через неделю была выписана домой.

К сожалению, пациентов с заболеваниями печени, поджелудочной железы, протоков с образованием камней с каждым годом регистрируется всё больше, , —отметил Михаил Охлопков.

По данным Минздрава республики, с начала 2025 года в эндоскопическом центре провели более 500 операций. Среди пациентов были как пожилые люди, так и те, кому нет и 30. Самым молодым оказался 20-летний парень, которому также удалили камни в желчных протоках.

Ранее мы писали, что женщину с редкой патологией беременности спасли врачи из Петрозаводска.