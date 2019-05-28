В Петрозаводске установили контейнеры для сбора пластика

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На Древлянке и Перевалке установлены две емкости для использованных полиэтиленовых бутылок, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Продолжается реализация программы по переходу на двухкомпонентную систему сбора коммунальных отходов.
К десяти сетчатым контейнерам, установленным ранее, добавились еще два – в сквере кинотеатра "Искра" (у перекрестка ул. Чапаева и Ватутина) и рядом с велопешеходным маршрутом "Зеленая тропа" (Лососинское ш., 17Б, у шлагбаума).
C точным расположением контейнеров можно ознакомиться на карте стационарных пунктов приема вторсырья.
Напомним, что для более компактного размещения пластиковых бутылок в накопителе их необходимо сжимать. При заполнении контейнера следует сообщать об этом телефону: 63-63-61.
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