В Петрозаводске установили несколько новых контейнерных площадок

В карельской столице установили три новых антивандальных площадки.
Новые площадки появились на Древлянке на ул. Сыктывкарской, 31, Лососинском шоссе, 35, Лососинском шоссе, 29. Это первые три из восьми площадок, которые появятся в городе в этом году. Как рассказала глава города Инна Колыхматова, для их обшивки используют просечно-вытяжной лист. Этот материал выбран не случайно: он прочный, долговечный и обладает антивандальными свойствами.
Напомним, что прежние закрытые площадки, установленные не так давно, оказались неудачными. Их не приняли не только горожане, но и коммунальщики. Контейнеры зачастую размещались не в них, а рядом. К тому же конструкции не выдержали атак вандалов.
В итоге городские власти приняли решение установить максимально простые площадки. Вероятно, в стиле остановочных комплексов — сетка и крыша.
Напомним, в 2025 году в городе оборудовали 14 новых контейнерных площадок, которые заменили сгоревшие и поврежденные.