В Петрозаводске установили новые светильники

На участке улицы Гоголя от Герцена до Красноармейской установили 20 современных энергосберегающих светильников, соответствующих требованиям безопасности и устойчивых к любым погодным условиям.
Работы выполнило предприятие «Петрозаводские энергетические системы». Как сообщила Инна Колыхматова, в четверг начнется следующий этап модернизации — замена 23 светильников на улице Антонова (от Репникова до Корабелов).
Новое освещение повысит безопасность маршрутов к школам № 3 и № 9, детскому саду № 61 и Детской художественной школе.
Напомним, в Петрозаводске завершили благоустройство Докторской аллеи.