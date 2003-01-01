В Петрозаводске установили новый светофор

На Лесном проспекте установили новый светофор с вызывным устройством.

В Петрозаводске на Лесном проспекте в районе дома №29 установлен новый светофор с вызывным устройством для пешеходов. В Госавтоинспекции города рассказали, что новый светофор предназначен для обеспечения безопасности пешеходов при переходе проезжей части.

Особенность работы устройства - пешеходам необходимо нажать кнопку вызывного устройства и дождаться разрешающего сигнала.

— Обращаем внимание пешеходов, что зеленый сигнал не включается мгновенно, иногда нужно подождать. Только дождавшись разрешающего (зеленого) сигнала пешеходного светофора, убедившись, что транспортные средства остановились, можно начинать переход, — подчеркнули в Госавтоинспекции.

Новый светофорный объект установили в рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на участках с интенсивным пешеходным трафиком.