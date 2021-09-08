В Петрозаводске установили светофор на улице, где образуются огромные пробки

С сегодняшнего дня выезд транспорта из района «Скандинавия» на Древлянке начал регулировать светофор, сообщили в Минтрансе Карелии.

Напомним, на участке Оборонной улицы от Лососинского шоссе до улицы Новоселов, а также на участке улицы Новоселов от Оборонной улицы до улицы Хейкконена идет строительство двухполосной магистрали. Из-за работ, в связи с которыми были внесены изменения в схему движения в микрорайоне, образуются огромные пробки.

Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Карелия провело совещание с участием представителей администрации Петрозаводска, ГИБДД, Управтодора и подрядчика – ООО «ПСК Строитель», сообщили в ведомстве.

Принято решение организовать дополнительный выезд из района «Скандинавия» по Ярославской улице на улицу Хейкконена и обеспечить в утренний час пик светофорное регулирование на примыкании Оборонной улицы к Лососинскому шоссе для обеспечения беспрепятственного выезда с улицы Ярославской. Сегодня, 9 сентября, светофор начал работу.

Строительство новой дороги завершится в ноябре. Ввод объекта увеличит количество выездов из района до трех. Для организации дорожного движения на примыкании Оборонной улицы к Лососинскому шоссе будет установлен стационарный светофор.