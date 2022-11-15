В Петрозаводске установят более 600 световых консолей к Новому году

В столице Карелии начались работы по монтажу праздничных консолей.

По сообщению администрации города, консоли уже установили на опорах уличного освещения на Октябрьском проспекте и набережной Варкауса. Сейчас консоли подключают на проспекте Ленина. Украшения ежедневно зажигаются и гаснут вместе с уличными фонарями. Всего в этом году в городе смонтируют более 600 световых консолей.

Кроме того, на общественных территориях планируют расставить около полусотни световых фигур в виде оленей, шаров, деревьев, арок, фонтанов, медведя и других разнообразных форм. Завершить украшение Петрозаводска предстоит в середине декабря.

В мэрии отметили, что несмотря на то, что закупка дополнительных праздничных элементов благоустройства в этом году не предусмотрена, без новшеств карельская столица не останется. Так, в течение декабря в разных точках города будут расставлены снеговики, созданные с помощью специальной формы. Один из них уже появился на прошлой неделе возле Галереи городов-побратимов на проспекте Ленина.

Ранее сообщалось, Владимир Любарский опубликовал небольшое стихотворение, описав нападение вандала на одного из украсивших город снеговиков.