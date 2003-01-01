В Петрозаводске установят дополнительные контейнеры для приема старых шин

В ближайшее время в четырех районах карельской столицы появятся контейнеры для сбора авторезины.
Муниципальное предприятие «Автоспецтранс» установит на этой неделе дополнительные контейнеры-пухто для приема старых автомобильных покрышек в разных районах Петрозаводска. Об этом сообщили в городской администрации.
Контейнеры появятся по четырем адресам: на улице Шотмана, 34 около водонапорной башни, на Сулажгорской улице, 2, на Балтийской улице, 35 и на Судостроительной улице, 21.
Как мы писали ранее, 6 октября «Автоспецтранс» принимает автомобильные покрышки от физических лиц на своей территории по адресу: Вытегорское шоссе, дом 82. Сдать резину можно ежедневно с 8:00 до 20:00. Управляющие компании могут сдать покрышки по адресу: проезд Строителей, 45.
Напомним, что выбрасывать покрышки на обычные контейнерные площадки запрещено, поскольку они не относятся к бытовым отходам и требуют специальной утилизации.