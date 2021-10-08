В Петрозаводске установят мемориальную доску известному спортсмену Валерию Постоянову

Памятный знак появится на доме, где жил рекордсмен по пулевой стрельбе Валерий Постоянов.

В понедельник, 11 октября, в столице Карелии состоится торжественное открытие мемориальной доски почетному гражданину города Валерию Постоянову, сообщили в администрации города.

Валерий Постоянов. Который ушел из жизни в 2018 году, — десятикратный чемпион мира по пулевой стрельбе, восьмикратный серебряный призер чемпионатов мира, чемпион (дважды) и серебряный призер (дважды) чемпионатов Европы, 25 раз становился чемпионом СССР в командном и личном зачетах.

В течение пяти лет Валерий Иванович становился капитаном сборной команды стрелков СССР. На Летних Олимпийских играх занял четвертое место в стрельбе по мишени «бегущий кабан».

Постоянов — арбитр трех Олимпийских игр, тренер, подготовивший пять мастеров и 17 кандидатов в мастера спорта, прославил не только Карелию, но и всю страну.

С 1974 по 1994 годы Валерий Иванович был членом Международной федерации спортивной стрельбы, удостоен множества высоких международных, всесоюзных и российских наград. С 1983 по 1989 годы руководил Государственным спорткомитетом КАССР.

Памятный знак выдающемуся спортсмену установят на доме, расположенном на улице Свердлова, 23. Здесь Валерий Постоянов прожил более сорока лет.

Торжественное мероприятие запланировано на 15.30.