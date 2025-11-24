В Петрозаводске утром горел склад

В карельской столице вспыхнул пожар на складе на улице Коммунистов.
В Петрозаводске вчера утром произошел пожар в складском помещении на улице Коммунистов, дом № 50, строение 4. Сообщение о возгорании поступило в 08:20.
Горело одноэтажное строение 11 на 6 метров. На место происшествия выезжали 2 единицы техники и 9 человек личного состава, включая двух добровольных пожарных.
Как рассказали в МЧС «Столице на Онего», локализация возгорания заняла 6 минут, но полностью пожар ликвидировали только в 13:10.
Огонь повредил утеплитель в стене здания на площади 7 квадратных метров, имущество не пострадало. Пока неизвестно, какой компании принадлежит складское помещение. Причины пожара и размер ущерба устанавливаются.
