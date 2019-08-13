В Петрозаводске увеличен список объектов недвижимости для приватизации

Городской совет Петрозаводска увеличил число объектов муниципальной недвижимости, включенных в план приватизации на 2020-2021 годы.

Перечень пополнился 16 объектами, в результате чего их общее количество выросло до 44.

Большинство из них представляет собой нежилые помещения на первых этажах и в подвалах жилых домов.

Приватизация будет проходить в форме аукционов с открытой формой подачи предложений по цене.

Список новых объектов размещен на сайте издания "Вести Карелии".