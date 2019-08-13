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Новости. Экономика
11:23, 13 Августа 2019
фото: pixabay.com / ElasticComputeFarm

В Петрозаводске увеличен список объектов недвижимости для приватизации

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Городской совет Петрозаводска увеличил число объектов муниципальной недвижимости, включенных в план приватизации на 2020-2021 годы.

Перечень пополнился 16 объектами, в результате чего их общее количество выросло до 44.

Большинство из них представляет собой нежилые помещения на первых этажах и в подвалах жилых домов.

Приватизация будет проходить в форме аукционов с открытой формой подачи предложений по цене.

Список новых объектов размещен на сайте издания "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2019-08-13 12:06:39
От аренды нежилых помещений мэрия получает постоянный и стабильный доход, поэтом не понятно зачем продавать недвижимость, если она приносит доход.
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