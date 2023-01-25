В Петрозаводске увеличится количество парковок для инвалидов

В мэрии Петрозаводска обсудили доступность города для лиц с ограниченными возможностями.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о заседании Совета по делам инвалидов.

«Обсудили две важные темы. Одна из них — доступность учреждений культуры. Искусство — очень важно для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Для них в Петрозаводске реализуется несколько программ. В Детской музыкальной школе имени Г. Синисало, например, проходят занятия хоровым пением, музицирование на пятиструнных кантеле, сценическое движение», — рассказал градоначальник.

Владимир Любарский вспомнил и общественников, помогающих в этом вопросе: организации «Особая семья» в той же музыкальной школе, «Ребенок — инвалид детства» с городскими библиотеками.

«Общественная организация «Театр поэзии «Кредо» и ее проект инклюзивной театральной лаборатории, всероссийский фестиваль «Эстафета доброты», фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Мир души моей», который более 10 лет проводит городской дом культуры — всё это доказывает, что в Петрозаводске много неравнодушных людей», — рассказал Любарский.

Второй вопрос, обсуждавшийся на заседании — развитие дорожной инфраструктуры с учетом потребностей инвалидов. Вероятно, при проектировании и ремонте городских дорог и тротуаров будут учитывать мнение членов Совета.

«На заседании затронули также тему парковки для инвалидов. К сожалению, в городе находятся автолюбители, которые оставляют свои машины в таких местах, не имея на то никаких оснований. Этот вопрос детально проработаем с коллегами из ГИБДД, — написал градоначальник. — Количество парковок для инвалидов тоже увеличим. Сегодня на заседании называли места, где они необходимы — ДЮЦ на проспекте Александра Невского, «Акватика», школа-интернат № 24… Составим детальный список таких мест и — при возможности — установим знаки. Недавно, кстати, после очередного заседания Совета они появились у Нацбиблиотеки».