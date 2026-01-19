РЕКЛАМА
Новости

Важные новости, которые вы могли пропустить

22:20

США вывели на старт ракету, которая отправится на Луну

22:02

В Петрозаводске появилась карта с «маршрутами здоровья»

21:30

В Китае в 2025 году зарегистрирована рекордно низкая рождаемость за всю историю

21:01

Новую тепловую сеть на Ключевой в Петрозаводске планируют построить к зиме 2026 года

20:04

В Петрозаводске в 2025 году с контейнерных площадок вывезли 2,5 тысячи тонн брошенных шин

19:26

Артур Парфенчиков поручил до 1 мая навести порядок у городских контейнерных площадок

19:15

Учёные дали прогноз на курортный сезон в 2026 году

19:02

В Петрозаводске водителя привлекли к ответственности за опасный «дрифт»

18:30

Анализ на вирус папилломы человека стал бесплатным в России

18:02

Один человек погиб и три пострадали в ДТП в Прионежском районе

17:50

Артур Парфенчиков поручил расширить сеть городских маршрутов и продолжить обновление транспорта в Петрозаводске

17:45

Регистрация на Республиканскую спартакиаду трудовых коллективов открыта в Петрозаводске

17:32

Родительские клубы в Карелии помогают семьям с особыми детьми

17:07

Карельские пожарные роботы начали охранять главный аэропорт Узбекистана

17:03

Небольшой снег и похолодание до минус 13 градусов прогнозируют в Карелии 21 января

16:52

Стало известно, когда в дома на Кукковке вернется тепло

16:48

В Петрозаводске начинается обучение водителей троллейбусов с зарплатой от 69 тысяч рублей

16:45

Началась регистрация на «Лыжню России – 2026»

16:36

Больничные клоуны устроили спортивный праздник для мальчика Севы и его семьи

16:20

Федеральный телеканал рассказал о карельском десятикласснике, который ходит в школу по дороге с волками

16:02

Более полумиллиона литров минеральной воды заказали россияне за новогодние каникулы

15:40

Создатели ресурса о топонимах Карелии стали лауреатами премии «Наследие»

15:31

В России могут разрешить оплачивать парковку после её использования

15:20

Тело предположительно российского пловца Свечникова нашли у берегов Турции

15:08

Утверждены минимальные баллы ЕГЭ на 2026 год

15:01

Найдены самый дешёвый и самый дорогой лоты на торгах от приставов в Карелии

14:50

Подросток погиб на выставке военной техники в Якутске

14:29

В «Талоярви» начались продажи квартир в доме с самыми шикарными видами на Онежское озеро

14:22

Карельский Роспотребнадзор назвал одну из самых полезных привычек для здоровья

14:17

Крупнейший в 21-м веке выброс радиации произошел в околоземном пространстве

14:09

Ученые предупредили о новом пике мощнейшей магнитной бури

13:51

Россияне в среднем съезжают от родителей в 21 год

13:32

В Петрозаводске за неделю выявили 325 нарушений в содержании многоквартирных домов

13:18

Законопроект о доплате республиканским спасателям и пожарным внесли в парламент Карелии

13:06

Назван средний размер пенсии в Карелии после индексации

12:54

Петрозаводчанин избил возлюбленную кочергой после спора о собачьем корме

12:38

Крупный производитель электроники прекращает выпуск смартфонов

12:20

Проблема с доставкой школьников из Берёзовки в Кондопогу не решена

12:19

Количество заболевших ОРВИ и гриппом вновь стало расти в Карелии

12:02

Житель севера Карелии зарезал знакомого и спрятал тело в сарае

11:50

69-летний пешеход попал под колеса машины в Петрозаводске

11:38

В России сняли ограничения по учету отпусков по уходу за ребенком в страховом стаже

11:17

Умер филолог, педагог и телеведущий Иосиф Гин

11:02

15-летняя девочка получила травмы при столкновении двух авто в Петрозаводске

10:52

В Карелии на треть выросло число аварий из-за выезда на встречку

10:40

Автомобиль и микроавтобус жестко столкнулись на севере Карелии

10:28

Два человека пострадали на ночном пожаре в десятиэтажном доме в Петрозаводске

10:15

Ушел из жизни модельер Валентино Гаравани

10:08

Пенсионерка из Карелии потеряла 190 тысяч рублей, зарабатывая на «лайках»

09:53

В поселке Ильинский простились с погибшим на СВО Дмитрием Кинниевым

09:17

Выплата почетным донорам в России выросла

08:59

В Костомукше простятся с погибшим на СВО Ильей Космачевым

08:38

К Земле прилетел аномальный поток плазмы

08:20

Россиянам предложили определить, какое стихотворение написал ИИ

08:00

Команда гимнасток из Петрозаводска завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях в Уфе

07:40

На Кукковке двое суток нет тепла в квартирах после аварии на теплосети

07:20

В Карелии в 2026 году приостановили 92 разрешения такси из-за отсутствия страховки ОСГОП

07:00

Девочки из Петрозаводска взяли «серебро» на региональных соревнованиях по футзалу

06:40

Врач назвал безопасную норму чая в день

00:10

В России хотят запретить сувенирные деньги и обновить старые банкноты

23:02

Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

22:20

В России хотят лишать прав за нелегальный тюнинг фар и выхлопных систем

22:02

Футболист Алексей Смертин пробежал марафон 50 км в минус 42 в Оймяконе

21:02

В Карелии стартовала неделя информирования о Детском телефоне доверия

20:21

Земля подверглась воздействию мощнейшего за десятилетие потока радиационных частиц

20:02

Ремонт моста к онежским петроглифам выполнен наполовину

19:35

Банки начали массово блокировать карты и счета россиян

19:15

Экс-кандидат в мэры Петрозаводска рассказала о своем выгорании от работы в секс-шопе

19:02

«Срезают лазером сосули»: проверили, насколько опасно ходить по тротуарам в центре Петрозаводска

18:50

Диспансеризация 2026: какие исследования добавлены в обязательный список

18:32

Предприятие «Прорыв» завершит строительство производственного здания в Петрозаводске в 2026 году

18:10

Стало известно, кто сбил 11-летнюю девочку на Кукковке в Петрозаводске

18:02

Представители Полины Лурье получили ключи от квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках

17:48

В Карелии очистили более 12 тысяч километров железнодорожных путей

17:32

Тепло и горячая вода вернулись не ко всем жителям Кукковки

17:15

Новые правила вступили в силу для пассажиров поездов в 2026 году

17:04

Во вторник в Карелии обещают снег и до -7°С

17:00

Доходы в бюджете Петрозаводска впервые превысили 14 млрд рублей

16:54

Освященную воду можно набрать возле трех храмов в Петрозаводске

16:49

Тотальный диктант в Петрозаводске пройдет 18 апреля 2026 года

16:28

Парфенчиков: в Петрозаводске при поддержке правительства инвесторы реализуют более 80 проектов с созданием 11 тысяч рабочих мест

16:23

Автомобиль «Жигули» с подростками улетел в сугроб после дрифта на кольце

16:18

Названа одна из причин возможного уменьшения будущей пенсии

16:10

Верховный суд Карелии оставил под арестом экс-депутата Владимира Кванина по делу «Автоспецтранса»

15:58

Скончался бывший председатель исполкома Медвежьегорского района

15:45

Шандалович отметил рост инвестиционной привлекательности Петрозаводска

15:37

Общемировое состояние богатейших людей планеты достигло исторического максимума

15:29

В Карелии на Онежском озере пропал рыбак

15:23

11-летняя девочка пострадала под колёсами авто в Петрозаводске

15:19

В Жилнадзоре Карелии напомнили, какие организации отвечают за уборку снега и наледи

15:08

Экс-глава Медвежьегорского района стал судьей первой категории по самбо

15:02

Карелия в минувшем году полностью освоила 6 млрд рублей на расселение аварийного жилья

14:46

Экологическая безопасность — на постоянном контроле: ЦЕМЕНТУМ подводит итоги года по замерам на карьере «Шокшинский кварцит»

14:37

Депутат назвал причины попадания Карелии в аутсайдеры рейтинга по преступности

14:36

В Петрозаводске рассказали, что восьмая часть всех жителей города - самозанятые

14:32

Конкурс снеговиков пройдет в день закрытия фестиваля «Гиперборея» в Петрозаводске

14:16

Препарат «Эводин» для диабетиков привезли в Карелию

14:08

Петрозаводск вошёл в топ-10 направлений России для трёхдневного отдыха в январе

14:01

В Сыктывкаре взрыв светошумовой гранаты в центре подготовки МВД унес жизнь девушки-курсантки

13:45

На Земле во вторник ожидаются очень сильные магнитные бури

13:30

Общественная палата России предлагает продлить работу детсадов

13:16

Выведенные из строя самолеты вернут на маршруты российских авиакомпаний

13:04

Артур Парфенчиков провел рабочую встречу с новым директором Онежского судостроительно-судоремонтного завода

12:55

Детский омбудсмен Карелии рассказал о главной ошибке взрослых в экстренных ситуациях

12:47

Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Мьянмой вступает в силу 27 января

12:41

В Карелии поймали рыбу гигантских размеров

12:20

Мошенники притворяются техподдержкой портала «Госуслуги»

12:08

В Петрозаводске задержали серийного вора

11:43

Электронный посадочный талон станет официальным документом для посадки на самолет

11:29

На Ключевой решали, кто ответит за снег у тренажёров и как вывезти сугробы от машин

11:15

Автомобиль сбил электровелосипедиста в центре Петрозаводска

11:06

17-летний подросток пострадал в ДТП на Лесном проспекте в Петрозаводске

10:48

Два человека погибли в столкновении иномарки и «КамАЗа» на трассе «Кола»

10:31

Подача тепла на Кукковке в Петрозаводске восстановлена

10:01

Ушёл из жизни режиссёр мультфильма «Король Лев» Роджер Аллерс

09:49

Жительница Пудожа перешла по ссылке и лишилась денег

09:28

Карелия снова стала регионом с самым высоким уровнем преступности в России

08:59

Салон красоты горел в Карелии ночью

08:39

В Карелии на онкоучёте состоит более 22 тысяч пациентов

08:21

На набережной Петрозаводска начали готовить снег для «Гипербореи»

08:01

Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

07:41

Символом 2026 года по версии Союза охраны птиц России стала чомга

07:21

Православные христиане отмечают праздник Крещения Господня

07:01

Администрация города отказывается брать на баланс дорогу на Муезерской

06:41

Новые правила для авиаперевозчиков вступают в силу в России с 1 марта

00:10
В Петрозаводске в 2025 году с контейнерных площадок вывезли 2,5 тысячи тонн брошенных шин
Сегодня 19:26 Общество
Поделиться

Проблема несанкционированного складирования автопокрышек обсудили на совещании у главы Карелии Артура Парфенчикова.

фото: © Столица на Онего

Несмотря на организованные в городе пункты приёма, жители часто оставляют шины у мусорных контейнеров. Как сообщила глава Петрозаводска Инна Колыхматова, в 2025 году с площадок было вывезено 2,5 тысячи тонн отработанных покрышек. Однако средства, затраченные на их уборку, можно было бы направить на другие городские нужды. Например, на обустройство детских площадок.

По словам депутата Анны Лопаткиной, проблему усугубляют автомастерские и гаражные кооперативы, которые также сбрасывают шины у контейнеров. Глава республики отметил, что утилизация шин как вторсырья экономически невыгодна, и предложил рассмотреть возможность приёма шин у населения за плату, чтобы стимулировать их сдачу в правильные места.

Проблема складирования автомобильных шин требует не только уборки, но и поиска экономических и правовых механизмов для её решения.

Ранее «Столица на Онего» сообщала, что жители Ключевой в Петрозаводске жаловались на запах гари.

Обсудить (0) в ленту
