В Петрозаводске в 2025 году с контейнерных площадок вывезли 2,5 тысячи тонн брошенных шин

Проблема несанкционированного складирования автопокрышек обсудили на совещании у главы Карелии Артура Парфенчикова.

Несмотря на организованные в городе пункты приёма, жители часто оставляют шины у мусорных контейнеров. Как сообщила глава Петрозаводска Инна Колыхматова, в 2025 году с площадок было вывезено 2,5 тысячи тонн отработанных покрышек. Однако средства, затраченные на их уборку, можно было бы направить на другие городские нужды. Например, на обустройство детских площадок.

По словам депутата Анны Лопаткиной, проблему усугубляют автомастерские и гаражные кооперативы, которые также сбрасывают шины у контейнеров. Глава республики отметил, что утилизация шин как вторсырья экономически невыгодна, и предложил рассмотреть возможность приёма шин у населения за плату, чтобы стимулировать их сдачу в правильные места.

Проблема складирования автомобильных шин требует не только уборки, но и поиска экономических и правовых механизмов для её решения.

