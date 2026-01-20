В Петрозаводске в 2026 году пройдут джазовый и музыкально-поэтический фестивали

Об этом глава Карелии сообщил в ходе онлайн-совещания, посвященного вопросам развития социальной сферы столицы региона в рамках проекта #КарелияОткрытая.

2025 год для Петрозаводска стал знаковым в сфере развития культуры. Глава республики Артур Парфенчиков в ходе онлайн-совещания в рамках проекта #КарелияОткрытая рассказал, что в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» в прошлом году была укреплена материально-техническая база четырех театров, установлены новые памятники первому командующему Карельским фронтом генерал-полковнику Валериану Александровичу Фролову и исполнительнице народных песен Ирине Андреевне Федосовой.

— Над памятниками работали талантливые и известные скульпторы — Виталий Шанов и Александр Рукавишников — величина мировой архитектуры. Его скульптуры установлены во Франции, Сербии, Щвейцарии, Южной Корее. Петрозаводск получил не только памятник нашей народной сказительнице, но и по сути дела — творение великого мастера, — отметил Артур Парфенчиков.

Руководитель региона подчеркнул, что Петрозаводск продолжает подготовку к празднованию 800-летия крещения карелов. В прошлом году был издан «Каталог раскрытых икон», специалисты восстановили на набережной историческую часовню святых апостолов Петра и Павла, начали реставрацию объекта культурного наследия «Дом горного начальника». На эти работы направлено 192 млн рублей, из них объем средств республиканского бюджета составил 100 млн рублей.

В рамках нацпроекта «Семья» в 2025 году начат капремонт Музыкального театра. В Детскую музыкальную школу имени Георгия Свиридова приобрели новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы, укрепили материально-техническую базу четырех театров.

В ходе совещания Артур Парфенчиков сообщил, что в 2026 году запланировано открытие модельной библиотеки в Центральной городской детской библиотеке имени В. М. Данилова, а на базе Музея изобразительных искусств и Центра народного творчества и культурных инициатив будут действовать детские культурно-просветительские центры.

Руководитель региона отметил, что одним из ярких культурных событий в Петрозаводске станет джазовый фестиваль — его проведут в Карельской филармонии в июне, а в сентябре состоится Республиканский музыкально-поэтический фестиваль Роберта Рождественского.

— Важно возрождать объекты духовного наследия Петрозаводска, музыкальную культуру, историю студенческих поэтических собраний и много другое, чем была богата столица Карелии, — подчеркнул Артур Парфенчиков.