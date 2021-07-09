В Петрозаводске в аварии пострадал велосипедист

Водитель отечественного автомобиля не предоставила велосипедисту преимущества в движении, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Петрозаводске на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Ровио произошло ДТП с участием велосипедиста. Авария произошла 9 июля в 17.25.

Как рассказали в ГИБДД, 46-летняя водитель автомобиля «Лада Гранта» при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущества в движении и сбила 32-летнего велосипедиста.

В результате аварии велосипедист получил травмы, ему была оказана медицинская помощь, назначено лечение.