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В Петрозаводске в аварии пострадал велосипедист

Новости. Происшествия
11:21, 10 Июля 2021
фото: © ГИБДД Карелии

Водитель отечественного автомобиля не предоставила велосипедисту преимущества в движении, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Петрозаводске на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Ровио произошло ДТП с участием велосипедиста. Авария произошла 9 июля в 17.25.

Как рассказали в ГИБДД, 46-летняя водитель автомобиля «Лада Гранта» при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущества в движении и сбила 32-летнего велосипедиста.

В результате аварии велосипедист получил травмы, ему была оказана медицинская помощь, назначено лечение.

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