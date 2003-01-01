В Петрозаводске в аварии пострадали два человека

ДТП произошло на пересечении улиц Ключевая и Репникова.

15 августа в Петрозаводске в 15:34 на пересечении улиц Ключевой и Репникова в ДТП пострадали два человека, об этом рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска. По данным ведомства, в ДТП 68-летний водитель и 46-летняя женщина-пассажир автомобиля Toyota получили телесные повреждения.

— Водитель Chevrolet при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Toyota, который двигался по главной дороге прямо, — подчеркнули в Госавтоинспекции.

ДТП зафиксировали городские камеры видеонаблюдения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.